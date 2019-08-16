Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın
1 saat önce
Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:29 Kaynak: İHA
'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Çamlık
Mahallesi İkbal Caddesi Bakla Sokak'taki binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sebebiyle olay yerine Ümraniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına dışarıdan merdivenle müdahale eden ekipler, bir süre sonra alevleri kontrol altına aldı. Çok sayıda polis ekibi de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle civardaki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın sırasında yanan daireden parçalar aşağıya düşünce büyük panik yaşandı. - İSTANBUL
Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti TIR uçurumdan yuvarlandı, sürücüyü ekipler kurtardı İSTANBUL - ÜMRANİYE'DE 16 KATLI BİNADA YANGIN (2) Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu