Bağcılar'da korkutan çatı yangını - Son Dakika

Bağcılar'da korkutan çatı yangını

Çatı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Bağcılar'da bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Çatının alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Bağcılar Fatih Mahallesi 1793 Sokak'ta 5 katlı bir binanın çatı katında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, alevler yan binaya sıçradı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.