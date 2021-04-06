Son dakika haberleri | ÜMRANİYE'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI; BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
06.04.2021 13:24
Son dakika gündem haberi... ÜMRANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
ÜMRANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza saat 11.30 sıralarında Ümraniye Turgut Özal Bulvarı ile Tezcan Caddesi kesişiminde meydana geldi. Ersin Polat yönetimindeki 34 CSP 002 plakalı otomobille sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SP 6120 plakalı otomobil cadde kesişiminde çarpıştı. Kazada Ersin Polat, otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Polat, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı. Polat, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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