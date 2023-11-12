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Ümraniye'de 200 Bin Lira Çalan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de 200 Bin Lira Çalan Şüpheliler Yakalandı

12.11.2023 11:52  - Güncelleme: 11:54

Ümraniye'de otomobilinin lastiğini patlattıkları E.E.'nin aracındaki, içinde 200 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen Şili uyruklu 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

ÜMRANİYE'de otomobilinin lastiğini patlattıkları E.E.'nin aracındaki, içinde 200 bin lira bulunan çantayı çaldıkları iddia edilen Şili uyruklu 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Ümraniye'de, 7 Kasım Salı günü, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bankaya para yatırmak için gelen E.E., otomobilinin lastiğinin patladığını gördü. Bankaya girmeden önce lastiği değiştirmek için bir süre uğraşan E.E., otomobilde, içinde 200 bin lira bulunan çantasının çalındığını fark ederek polise başvurdu.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, E.E.?nin otomobilin patlayan lastiğini değiştirmeye çalıştığı sırada, sol arka kapıya yaklaşan bir kişinin içinde para bulunan çantayı alarak uzaklaştığı, daha sonra kendisini bekleyen suç ortağının kullandığını otomobile bindiğini gördü.
ŞİLİ UYRUKLU HIRSIZLAR FATİH'TE YAKALANDI
Polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şili uyruklu şüpheliler Fabian O.P.G.(40) ile Patricio E.R.V. (42), Fatih'te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de 200 Bin Lira Çalan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de 200 Bin Lira Çalan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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