Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de 29 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Ümraniye'de 29 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

1 saat önce

ÜMRANİYE'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de 29 katlı binada çıkan yangın söndürüldü, System.String[]
ÜMRANİYE'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 29 katlı binada yangın Sultangazi'de erkek çocuklarını taciz eden sapık yakalandı AB, Suriyeliler için Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmiyor Bağ-Kur'luya 3 müjde birden

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 13:00:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de 29 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]