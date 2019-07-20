ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 4
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İstanbul DHAÜmraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
DHA Ümraniye
'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
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