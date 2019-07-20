Son Dakika Haberleri: ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 4
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ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 4

1 saat önce

İstanbul DHAÜmraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul DHA
Ümraniye'de inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de bulunan 29 katlı inşaat halindeki bir binada çıktı. Üst katlardaki malzemelerin yanması sonucu yükselen yoğun duman bir çok yerden görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
ÜMRANİYE'DE 29 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 4
İstanbul, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:54 Kaynak: DHA
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