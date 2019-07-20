Ümraniye'de 29 katlı binada yangın paniği
30 dakika önce
Ümraniye'de inşaat halinde olan 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:22 Kaynak: İHA
'de inşaat halinde olan 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki 29 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdaki izolasyon malzemelerinin alev almasıyla çıkan yangında çevreye yoğun duman yayıldığı gözlendi. Olay yerine Kadıköy
, Çengelköy, Ümraniye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Olayda can kaybı olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL
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