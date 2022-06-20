Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı - Son Dakika
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Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

20.06.2022 11:12
Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı

Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Ümraniye'de 3 İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Tantavi Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde yer alan durağa yolcu almak için yanaşan İETT otobüsüne, arkasından gelen 2 İETT otobüsü peş peşe çarptı.

Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.

Otobüslerden indirilen yolcuların ulaşımları başka araçlarla sağlandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı - Son Dakika
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