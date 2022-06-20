Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken otobüslerde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de 3 İETT otobüsü zincirleme kaza yaptı - Son Dakika

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