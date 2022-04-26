ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

26.04.2022 10:26

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mahalleli, yangının binada ikamet eden madde bağımlısı biri tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem sokakta bulunan 3 katlı binanın çatısında saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında çatıdan yükselen alevleri görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar itfaiye ekipleri gelmeden önce dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Mahalle sakini Hilmi Köklü, Çatısı yanıyordu. Binadakiler dışarı çıktılar. Herhangi bir yaralanma yok. Binada yaşayan madde bağımlısı bir kişi var onun yaktığını söylüyorlar dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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