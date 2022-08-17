MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ESNAF ÇALIŞANLARA AYRAN İKRAM ETTİ - Son Dakika
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MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ESNAF ÇALIŞANLARA AYRAN İKRAM ETTİ

17.08.2022 13:19
MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ESNAF ÇALIŞANLARA AYRAN İKRAM ETTİ

ÜMRANİYE'de 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

ÜMRANİYE'de 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenerek kendini dışarı atan çalışanlara, esnaf ayran ikram etti. Yangında iş yerinde hasar meydana geldi.

Esenşehir Mahallesi Güneyli Sokak'ta bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre yangın imalathanenin depo kısmındaki cilahane bölümünden başladı. Kısa sürede imalathanenin tamamını dumanın sardığı yangında çalışanlar kendilerini dışarı attı. Komşu esnaf, dumandan etkilenen işçilere ayran ikram etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, mobilya atölyesinde hasar meydana geldi. Yandaki binada oturan bir kişi "Zehirli duman, bizde ayran ikram ettik. Arkadaşlarımız bize lazım" diye konuştu. Bir iş yeri çalışanı ise "Yangın cilahane bölümünde çıktı. Yoğun duman vardı. İçeride kimse yok" dedi.

Polisin yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü: -------------------------Mobilya imalathanesinden çıkan yoğun duman-Dışarı çıkan çalışanlar-Çalışanlara ayran ikram edilmesi -Ayran ikram eden esnaf ile röp-Çalışanlar ile röp-İtfaiyenin müdahalesi-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ESNAF ÇALIŞANLARA AYRAN İKRAM ETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MOBİLYA İMALATHANESİNDE ÇIKAN YANGINDA ESNAF ÇALIŞANLARA AYRAN İKRAM ETTİ - Son Dakika
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