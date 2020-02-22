Ümraniye'de 314 av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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Ümraniye'de 314 av tüfeği ele geçirildi

6 saat önce

Ümraniye'de, 314 yivsiz av tüfeği ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.

Ümraniye'de 314 av tüfeği ele geçirildi, System.String[]

Ümraniye'de, 314 yivsiz av tüfeği ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında idari işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esenşehir Mahallesi'nde park halinde bir kamyondan başka bir araca 3 kişi tarafından malzeme yüklendiğini görünce durumdan şüphelenerek şahıslardan malzemelerin içeriği hakkında bilgi istedi.

Şahısların tedirgin davranışları ve çelişkili ifadeler vermesi üzerine yapılan kontrolde, irsaliyede, "özel bir şirket tarafından Mehmet Ali M. adına İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı adresli 20 karton koli ve 320 pompalı yivsiz av tüfeği" ibaresi bulunduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada 314 yivsiz av tüfeği, 80 plastik kabza ile tüfeklerin birleştirilmesinde kullanılan alyan ve vida takımı ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda şüpheliler Ali Ö, Hüseyin E. ve Harun H'nin silahları yurt dışına satmak için aldıkları belirlendi.

Şüphelilerden Ali Ö'nün "2521 sayılı av tüfekleri ile ilgili kanuna muhalefet" ve "resmi belgede sahtecilik" konularından suç kaydı olduğu tespit edildi.

Haklarında "2521 sayılı kanuna muhalefet" suçundan idari işlem yapılan şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:44 Kaynak: AA
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