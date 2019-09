Ümraniye'de 35 mahalleye afet müdahale konteynerleri yerleştirildi

ÜMRANİYE Belediyesi, 35 mahalleye içinde olası bir afette hayat kurtaracak araç gereçlerin bulunduğu Afet Müdahale Konteynerleri yerleştirdi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım , biri de Ümraniye Millet Bahçesi'nde bulunan afet müdahale konteynerini inceledi.

Afet müdahale konteynerlerinde olası bir depremde vatandaşların hayatını kurtaracak kesici ve kırıcı aletler, battaniye, ilk yardım çantaları, jenaratör ve 250 kişinin barınabileceği çadırlar gibi ekipmanlar bulunuyor. Konterynerlerin yanı sıra olası bir depremde acil müdahale için kullanılabilecek bir de gezici arama kurtarma aracı mevcut.

"YEK VÜCUT HALİNDE HEPİMİZ DEPREME HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

Denetimin ardından açıklamalarda bulunan, Ümraniye'nin olası bir depreme hazır olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Ani bir sarsıntı bir deprem olduğu anda, İstanbul'umuzda bir telaş oluyor tabii ama biz Ümraniye Belediyesi olarak depreme ve tabii afetlere hazırlıklı her türlü alet ve edevatın olduğu konteynerlerimiz var. 35 mahallemizde 35 tane şurada gördüğünüz konteynerlerimiz var. İçindeki alet edevatı kurtarma görevlisi arkadaşlarımız da izah ettiler. Ayrıca bir seyyar arabamız var. O arabada da her türlü kesici alet ve depremde kullanılması gereken her türlü alet edevat orada var. Kesici aletinden tutun, kazmasına, küreğine hatta jeneratörlerimiz, aydınlatma ve çadırlarımız mevcut. Yedi kat yerin altındaki bir iniltiyi duyacak bir aletimiz de var. O cihaz da depremde bir kişi binanın altında kaldıysa oradan kurtaracak bir cihaz. Ümraniyemiz hem fiziki şartlar hem ekipman itibariyle, 24 saat usulüyle çalışabilecek 25'e yakın arkadaşımız 365 gün eğitimler vererek halkımızı bilinçlendiriyor. Öğrencilerimize eğitim veriyor. Belediyemizdeki insanlara, mahallelerde eğitimler veriyorlar. İnşallah böyle bir deprem olmaz İstanbul'umuzda, olursa depreme hazırlıklıyız. Ülkemiz deprem ülkesi. Onun için yek vücut halinde hepimiz depreme hazırlıklı olmalıyız."

"HER TÜRLÜ İHTİYACIN GİDERİLECEĞİ TOPLANMA MERKEZLERİMİZ VAR"

Deprem anında vatandaşlar için toplanma yerleri belirlediklerini de vurgulayan Yıldırım, "Hükümetimiz de bu konuda çok ciddi tedbirler aldı. Bütün kamu binaları yenilendi. Bütün okullarımız şu anda İstanbul'da depreme dayanıklı halde. Hastanelerimiz bir yandan yenileniyor. Köprüler, ulaşım aksları yeniden elden geçirildi. Toplanma yerleri belirlendi. Ümraniye'de tabii afet anında 2 milyon metrekareye yakın yerimiz var bunlardan 250'ye yakın parklarımız var oralarda. Ayrıca böyle büyük, bu bahçede gördüğünüz gibi 330 metrekare bir yerde, 180 bin metrekare bir yerde 550 bin metrekare bir yerde hazır ve oralarda her türlü ihtiyacın giderileceği toplanma merkezlerimiz var" şeklinde konuştu.

- İstanbul