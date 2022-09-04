Ümraniye'de boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı

04.09.2022 16:04
Ümraniye'de boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı

Ümraniye'de 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay tarafından demir sopayla darbedildi.

Ümraniye'de 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay tarafından demir sopayla darbedildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Temmuz'da Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi olan 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay tarafından takip ediliyordu. Çocuklarını kursa bırakan anne Altınyay, çocuklarının kurstan çıkmalarını beklediği sırada yanına gelen bir kişi ile selamlaştı. F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay'a demir sopa ile saldırdı. Kadını darbeden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı.

Kadına demirle saldırı anları kamerada

F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay'ın Funda Altınyay'a demir sopayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Funda Altınyay'ın biriyle konuştuğu, ardından koşarak gelen iki kardeşten birinin demir sopayla kadına saldırdığı, vatandaşların ise araya girdiği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ümraniye'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Ümraniye'de boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderinin saldırısına uğrayan kadın yaralandı Mersin Büyükşehir Belediyesi Kreş Sayısını Arttırıyor Mersin Büyükşehir Belediyesi Kreş Sayısını Arttırıyor
Kaynak: İHA

Ümraniye, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:39 ABD'li "yenge" coştu! Halsey KüçükÇiftlik Park'ta Türkçe konuşunca izleyenler alkış tufanı kopardı
14:13 CHP'li belediyeden Tarsus'un il olması için imza kampanyası
13:29 İstanbul'da yürek sızlatan anlar! Yangında mahsur kalan anne çocuğunu aşağı attı
13:27 Tıp fakültesini kazanan Suriyeli Faris, Hatay'da ismi açıklanmayan bir grup tarafından bıçaklanarak öldürüldü
13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri sonrası Yunanistan: NATO'ya bildirdik
12:34 HDP'li Sezai Temelli, PKK'lı ve HDP'li Semra Güzel'in tutuklanması sonrası haddini aştı: Bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız
11:41 Motosiklet kazasında can veren 17 yaşındaki kardeşini gören ağabey: Ne olur annem görmesin
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 16:04:15. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement