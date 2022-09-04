Ümraniye'de boşanma aşamasındaki kadına demirle saldırı

Ümraniye'de 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay tarafından demir sopayla darbedildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Temmuz'da Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi olan 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay tarafından takip ediliyordu. Çocuklarını kursa bırakan anne Altınyay, çocuklarının kurstan çıkmalarını beklediği sırada yanına gelen bir kişi ile selamlaştı. F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay'a demir sopa ile saldırdı. Kadını darbeden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı.

Kadına demirle saldırı anları kamerada

F. Altınyay ve kardeşi Y. Altınyay'ın Funda Altınyay'a demir sopayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Funda Altınyay'ın biriyle konuştuğu, ardından koşarak gelen iki kardeşten birinin demir sopayla kadına saldırdığı, vatandaşların ise araya girdiği görülüyor. - İSTANBUL