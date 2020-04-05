Ümraniye'de 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika

Ümraniye'de bir tekstil atölyesine düzenlenen baskında 4 bin 400 kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Nisan'da Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde izinsiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İş yerine düzenlenen baskında 6 koli içinde 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi.

İş yeri sahipleri hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.