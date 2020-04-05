Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi - Son Dakika
Ümraniye'de 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi
7 saat önce
Ümraniye'de bir tekstil atölyesine düzenlenen baskında 4 bin 400 kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
Ümraniye'de bir tekstil atölyesine düzenlenen baskında 4 bin 400 kaçak maske ele geçirilirken iş yeri mühürlendi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Nisan'da Dumlupınar Mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde izinsiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İş yerine düzenlenen baskında 6 koli içinde 4 bin 400 kaçak maske ele geçirildi.
İş yeri sahipleri hakkında "Sağlık İçin Tehlikeli Madde Üretimi Yapmak" suçundan işlem yapıldı.
Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:14 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı