Ümraniye'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
6 saat önce
Ümraniye'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 07:09 Kaynak: İHA
Ümraniye'de 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerinde itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.
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