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İstanbul Ümraniye'de 44 katlı binanın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

İstanbul Ümraniye'de 44 katlı binanın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti

09.11.2023 14:30

Ümraniye'de bir rezidansta meydana gelen olayda Rabia Keleş, 44 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Ümraniye'de Rabia Keleş (31), 44 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Ümraniye'de 44 katlı rezidansın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti

16. KATTAKİ PENCEREDEN BAHÇEYE DÜŞTÜ

Olay saat 11.30 sıralarında Ümraniye Finanskent Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre Rabia Keleş (31) 44 katlı binanın 16. katındaki pencereden sitenin bahçesine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ümraniye'de 44 katlı rezidansın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti

ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Rabia Keleş'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ümraniye'de 44 katlı rezidansın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti

OLAY SIRASINDA KIZ KARDEŞİ EVDEYDİ

Keleş'in yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğunun olduğu, olay sırasında çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Keleş'in olay sırasında kız kardeşinin evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ümraniye'de 44 katlı rezidansın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Ümraniye'de 44 katlı binanın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de 44 katlı binanın 16. katından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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