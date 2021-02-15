Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü

15.02.2021 04:20
Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü

ÜMRANİYE'de yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle Namık Kemal Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi.

ÜMRANİYE'de yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle Namık Kemal Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç yola devrildi. Yolda park halinde bulunan bir otomobilde hasar oluştu. Olay saat 01: 45 sıralarında Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Doktor Rüstem Eyüpoğlu sokak üzerine meydana geldi. Bir sitenin bahçesinde bulunan ağaç kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle devrildi. Bir otomobilde hasar oluşurken sokak trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri yolu trafiğe açtı. Site bahçesinde bulunan diğer ağaçların da yıkılma tehlikesi olduğu konusunda mahalle sakinleri uyarıldı. Ağaç altında bulunan diğer park halindeki araçların çekilmesi istendi. İtfaiye ekipleri ağacın üzerine devrildiği araçta hasar tespiti yaptı.


Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü
Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü
Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü
YORUMLAR
500
İstanbul kara teslim oldu! Akşam saatlerinde etkisini artırdı İstanbul kara teslim oldu! Akşam saatlerinde etkisini artırdı Son dakika haber | Tek katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Son dakika haber | Tek katlı evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI DEVRİLEN YOLCU OTOBÜSÜNDE CAN PAZARI

Namık Kemal Mahallesi, Ümraniye, İtfaiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü - Son Dakika


Son Dakika
01:11 2 polisimizi şehit eden zanlının ailesi konuştu: Ekipleri husumetli oldukları aşiretten zannetmiş
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
00:28 Türkiye Kiev Büyükelçiliği'nin taşınması esnasında çekilen görüntü herkesi duygulandırdı
23:54 Dünya devi bu hale geldi! Chelsea takım otobüsüne yakıt bile alamıyor
23:53 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye çağrı: Tüm NATO müttefiklerinin yaptırımlara destek vermeli
23:45 Sahne kıyafeti yüzünden eleştirilen Gülşen, boşanma iddialarına yanıt verdi: Bildiğim gibi yapmaya da devam edeceğim
23:23 Değişimiyle şaşırttı! İşte Burcu Biricik'in 11 yıl önceki hali
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 05:11:56. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de ağaç devrildi: 1 otomobil zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement