Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın paniği
9 saat önce
Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın paniği İSTANBUL - Ümraniye Şile yolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir kulübede yangın çıktı.
Ümraniye
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:31 Kaynak: İHA
'de ağaçlık alanda yangın paniği İSTANBUL - Ümraniye Şile
yolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir kulübede yangın çıktı. Yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. İtfaiye
ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Ümraniye'de Şile yolu Erenler
Caddesi üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir bekçi kulübesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübede başlayan yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daha fazla yayılmasına izin vermeden yangını kontrol altına aldı.
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