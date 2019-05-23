Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın paniği

Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın paniği

9 saat önce

Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın paniği İSTANBUL - Ümraniye Şile yolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir kulübede yangın çıktı.

Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın paniği İSTANBUL - Ümraniye Şile yolu üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir kulübede yangın çıktı. Yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Ümraniye'de Şile yolu Erenler Caddesi üzerinde ağaçlık alanda bulunan bir bekçi kulübesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kulübede başlayan yangın kısa sürede arazideki ağaçlara sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daha fazla yayılmasına izin vermeden yangını kontrol altına aldı.
Ümraniye'de ağaçlık alanda yangın paniği
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:31 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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