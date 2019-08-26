Ümraniye'de aile katliamındaki olayda cenazeler morga kaldırıldı

Ümraniye'de aile katliamının yaşandığı olayla ilgili daire içerisinde bulunan iki cansız beden incelemenin ardından morga kaldırıldı. Aile katliamı ile ilgili polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Babanın ise hayatı tehlikesi devam ediyor.



Baba müteahhit çocukları ise mühendis



Aile katliamının yaşandığı Ümraniye'de oğlu tarafından vurularak ağır yaralanan Süleyman Hüseyin H.'nin müteahhit, kardeşi tarafından vurulan Haluk H. (31) ile katliamı gerçekleştirerek intihar eden Emre H.'nin (26) inşaat mühendisi olduğu öğrenildi.



Silah tutukluk yapınca hayatta kaldı



Annesi İncilay H.'yi (55) öldürdükten sonra 16 yaşındaki kardeşi Doğukan Yunus H.'nin peşine düşen Emre H. elindeki silah tutukluk yaptı. Doğukan Yunus H. bu sayede evden kaçarak vurulmaktan kurtuldu. - İSTANBUL