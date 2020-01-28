ÜMRANİYE'DE AKARYAKIT TANKERİ DEVRİLDİ; İTFAİYE ALARMA GEÇTİ - Son Dakika

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ÜMRANİYE'DE AKARYAKIT TANKERİ DEVRİLDİ; İTFAİYE ALARMA GEÇTİ
6 saat önce
ÜMRANİYE'de İBB'ye ait yakıt tankeri istinat duvarından aşağı devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:17 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE'de İBB'ye ait yakıt tankeri istinat duvarından aşağı devrildi.
Kaza Hekimbaşı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait tanker, geri geri kayarak istinat duvarından aşağı düştü. Tankerden yakıt atması nedeniyle itfaiye ekipleri alarma geçildi. Yangına karşı tankere köpük sıkıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken inceleme sürüyor.
Görüntü Dökümü;:
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-Kaza yeri
-İtfaiyenin çalışması
-Tankerden görüntüler
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