Ümraniye'de akaryakıt tankeri devrildi; itfaiye alarma geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de akaryakıt tankeri devrildi; itfaiye alarma geçti - Son Dakika

Ümraniye'de akaryakıt tankeri devrildi; itfaiye alarma geçti

6 saat önce

ÜMRANİYE'de İBB'ye ait yakıt tankeri istinat duvarından aşağı devrildi.

ÜMRANİYE'de İBB'ye ait yakıt tankeri istinat duvarından aşağı devrildi.

Kaza Hekimbaşı'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir araca yakıt dolduran İBB'ye ait tanker, geri geri kayarak istinat duvarından aşağı düştü. Tankerden yakıt atması nedeniyle itfaiye ekipleri alarma geçildi. Yangına karşı tankere köpük sıkıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken inceleme sürüyor.

Ümraniye'de akaryakıt tankeri devrildi; itfaiye alarma geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
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