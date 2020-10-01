Son dakika haber: Akıllara durgunluk veren görüntü: Parkta mangal yakarak, bankları kırdılar - Son Dakika

İstanbul Ümraniye'de inkılap Mahallesinde bulunan Hüseyin Kaplan parkında bir araya gelen bir grup çocuk, burada bulunan çardakları kırıp ateş yakarak mangal yaptı. Çocukların çardak ve oturma banklarını kırıp ateş yaktığı görüntüler bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Başkan Yılmaz ailelere seslenerek, "Anneler ve babalar olarak, parkalarımıza sahip çıkalım. Çocuklarımıza devletimizin malını korumayı öğretelim. Bu parklar Ümraniye'deki çocuklarımızın yaşam alanları" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de İnkılap Mahallesinde bulunan Hüseyin Kaplan parkında meydana geldi. Parkta bir araya gelen bir grup çocuk, burada bulunan çardakları kırıp ateş yakarak mangal yaptı. Görüntüleri twitter hesabından paylaşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Parklardaki kamelyaları kırarak mangal yapmak mı? Ah çocuklar, bu görüntüleri paylaşmayı asla istemezdim ama bilinsin ki kamera sistemlerimiz sayesinde parklarımız 7/24 izleniyor ve kayıt ediliyor" diyerek paylaştı. Ailelere seslenmeyi de ihmal etmeyen Başkan Yılmaz, "Çocuklarımızı seviyoruz, çocuklarımıza sahip çıkalım. Parkalarımıza sahip çıkalım. Devletimizin malını koruyalım bu parklar Ümraniye'deki çocuklarımızın yaşam alanları" dedi.

"ANNELER VE BABALAR OLARAK ÇOCUKLARIMIZI EĞİTMELİYİZ"

Çocuklara seslenen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Çocuklarımız bir parkımızda yanlış bir şeyler yapmışlar onlar tabi çocuk bizim görevimiz anne baba olarak çocuklarımızı eğitmek bu parklarımızı düzenli kullanmamız lazım devletimizin parklarımızdaki mallarını korumamız lazım zarar vermememiz lazım" diye konuştu.

Parklarda aileleriyle oturan vatandaşlar çocukların böyle davranış serilememelerini belirterek Başkan İsmet Yıldırım'a destekte bulundu.

(Aykut Zor - Muharrem Çam/İHA)