Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Akü Yüklü Kamyonda Yangın

Ümraniye'de Akü Yüklü Kamyonda Yangın

1 saat önce

ÜMRANİYE'de kasasında akü yüklü kamyonda yangın çıktı.

Ümraniye'de Akü Yüklü Kamyonda Yangın, System.String[]
ÜMRANİYE'de kasasında akü yüklü kamyonda yangın çıktı. Vatandaşların uyarısıyla yangını fark eden sürücü, kasayı ayırarak kamyonu yanmaktan kurtarırken, kasadaki aküler yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Barajyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Şaban Eroğlu'nun kullandığı 34 UU 0857 plakalı akü yüklü kamyonun kasasında seyir halindeyken yangın çıktı. Trafikteki diğer sürücüler, kamyonun kasasından çıkan dumanları görerek sürücüyü uyardı. Bunun üzerine sürücü Eroğlu, kamyonu durdurarak kamyondan kasayı ayırdı. Alevler kısa sürede büyüyerek kasanın tamamını sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri su ve köpükle yangına müdahale ederek söndürdü.

Sürücü Eroğlu, "Aküler alev almış. Yangın söndürme tüpüm olmadığı için söndüremedim. İtfaiye gelene kadar hepsi yandı. Özel bir kurumdan almıştım, geri dönüşüm tesisine götürüyordum" diye konuştu.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:30 Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan selefi olan Nurettin Sözen'in Sözlerine Yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Neden Binali Yıldırım'ın Aday Gösterildiğini İlk Kez Açıkladı

Yılmaz Erdoğan'dan, Cem Yılmaz'a Tam Destek! İmar Barışında Süre 6 Ay Daha Uzatıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 18:52:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Akü Yüklü Kamyonda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]