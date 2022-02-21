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Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar - Son Dakika

Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar

21.02.2022 09:28
Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar

ÜMRANİYE'de, bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÜMRANİYE'de, bedensel engelli İlhan Şener'in akülü sandalyesine binerek olay yerinden uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Ayaklarımı çaldılar" diyen Şener, bulunan tekerlekli sandalyenin sadece iskeletinin kaldığını belirti. Şener, "Boynumu yaslamak zorundayım, boynumda kanal darlığı olduğu için. O aparatın demirli kısmının bir kısmını almışlar. Ayaklıkları komple almışlar. Aküyü, akü kutusunu almışlar. En önemlisi tekerlekleri almışlar. 7-8 bin liralık benim açımdan büyük bir zarar söz konusu. Bu benim açımdan çok zor oldu" diye konuştu.

Ümraniye'de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İlhan Şener akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

52 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli E.K., ertesi gün Dudullu'da yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AKÜLÜ SANDALYENİN İSKELETİ BULUNDUPolis ekipleri, İlhan Şener'in akülü aracını kullanılamaz halde bir hurdacıda buldu. Akülü sandalyenin tekerlekleri, aküsü ve çeşitli aparatlarının üzerinde olmadığı görüldü. Sandalyesini iskelet halinde alan Şener, hırsızdan şikayetçi oldu. Ekipler ayrıca çalıntı mal satın alan hurdacı hakkında da adli işlem başlattı.

"TEKERLEKLİ SANDALYEYİ ÇALDIĞINI ZANNEDİYOR HIRSIZLAR AMA AYAKLARIMI ÇALMIŞ OLDULAR"Yaşadıklarını anlatan İlhan Şener, "Uzun zamandır ağır hastalıklarımdan dolayı akülü tekerlekli sandalye kullanıyorum. Evvelsi gün akşam 21.00'de polisin anlatımına göre uyuşturucu içmekte olan hırsızlar, uyuşturucu parası için akülü sandalyeyi gözetleyerek, kimsenin olmadığı saatte çalmışlar. Ben o sırada evdeydim. Çok büyük sıkıntıya düştüm çünkü sürekli hastaneye gitmek zorunda olduğum için. Büyük sıkıntı yaşadım, yaşayacağım da öyle anlaşılıyor. Tekerlekli sandalyeyi çaldığını zannediyor hırsızlar ama ayaklarımı çalmış oldular. Beni özgürlüğümden mahrum bıraktılar" dedi. Aracın sadece iskeletinin kaldığını söyleyen Şener, "Boynumu yaslamak zorundayım, boynumda kanal darlığı olduğu için. O aparatın demirli kısmının bir kısmını almışlar. Ayaklıkları komple almışlar. Aküyü, akü kutusunu almışlar. En önemlisi tekerlekleri almışlar. 7-8 bin liralık benim açımdan büyük bir zarar söz konusu. Bu benim açımdan çok zor oldu" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAGörüntülerde E.K.'nın bir arkadaşıyla İlhan Şener'in oturduğu sitenin bahçesine geldiği, bir süre sonra arkadaşı gözcülük yaptığı sırada E.K.'nın akülü sandalyeyi yürüterek götürdüğü ve şüphelinin akülü araca binerek site bahçesinden çıktığı görülüyor.


Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar
Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar
Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar
Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar
Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar
Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar
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Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar Son dakika haberi | 52 suç kaydı bulunan hırsız, bu kez engellinin akülü arabasını çaldı... O anlar kamerada Son dakika haberi | 52 suç kaydı bulunan hırsız, bu kez engellinin akülü arabasını çaldı... O anlar kamerada Akülü engelli aracı çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı Akülü engelli aracı çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı

İlhan Şener, Ümraniye, Engelli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de akülü sandalyesi çalınan engelli: Ayaklarımı çaldılar - Son Dakika


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