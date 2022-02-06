ÜMRANİYE'DE ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKILAN OTOMOBİL SANİYELER İÇİNDE ÇALINDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'de bir vatandaşın, evine aldığı ürünleri taşıdığı sırada çalışır halde bıraktığı otomobili çalındı. Çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, 300 bin TL değerindeki 34 RUL 37 plakalı otomobilini çalışır halde bırakarak, bagajındaki ürünleri evine taşıyan bir vatandaş, saniyeler içerisinde otomobili çalındı. Evinin önünde çalışır haldeki otomobilin bagajından malzemelerini indiren vatandaşın aracı eve çıktığı sırada sokakta şüpheli bir şahıs, tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Araç sahibi kaçırılan otomobilinin peşinden koşarak yakalamaya çalışsa da yetişemedi. Hırsızın aracı alarak uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobil sahibi araç çalışır haldeyken, bagajdaki malzemelerini evine taşıyor. Aracın çalışır halde olduğunu gören şüpheli şahıs koşarak otomobile yaklaşıyor. Otomobil sahibinin evden bagaja gelmesiyle şüpheli yolda yürüme bahanesiyle oyalanıyor. Otomobil sahibi bagajdan malzemeleri aldığı sırada şüpheli otomobile binip hızla oradan uzaklaşıyor. Otomobil sahibi ve yanındakiler çalınan aracın peşinden koşuyor.