İşten eve gelen baba, eşini ve 3 yaşındaki evladını ölü buldu! Şaşkına çeviren detaylar - Son Dakika
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İşten eve gelen baba, eşini ve 3 yaşındaki evladını ölü buldu! Şaşkına çeviren detaylar

31.03.2023 11:28

İstanbul Ümraniye'de işten çıkıp evine giden Muhsin Erten, eşinin ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken, eşi Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı halde bulundu. Anne Erten'in oğlunu öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Merve ve Muhsin Erten çifti 3 yaşındaki oğullarıyla birlikte 9 katlı binanın 3. katında yaşıyordu. İşten dönen Muhsin Erten, eve girdiğinde 3 yaşındaki oğlu ve 30 yaşındaki eşi Merve Erten'in cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Merve Erten ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

İşten eve dönen baba, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu ölü buldu! Detaylar kan donduruyor

OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR

3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürüldüğü belirlenirken Merve Erten'in cansız bedeni ise kalorifer borusuna asılı olarak bulundu. Polis, Merve Erten'in oğlunu boğarak öldürdükten sonra intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruyor. Olayı duyan aile yakınları çiftin yaşadığı eve akın etti. Aile yakınlarının bazılarının sinir krizi geçirdiği görüldü.

İşten eve dönen baba, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu ölü buldu! Detaylar kan donduruyor

EN SON ÖĞLE SAATLERİNDE BAHÇEDE DOLAŞIRKEN GÖRÜLMÜŞLER

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedeni kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, bina görevlisinin, genç kadını ve oğlunu en son öğle saatlerinde bahçede dolaşırken gördüğünü söylediği öğrenildi.

İşten eve dönen baba, eşi ve 3 yaşındaki oğlunu ölü buldu! Detaylar kan donduruyor
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Ozay Metin: yahu şu bebeleri çocukları rahat bırakın artık allah belanızı versin ya Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Ümraniye, Adli Tıp, Aile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İşten eve gelen baba, eşini ve 3 yaşındaki evladını ölü buldu! Şaşkına çeviren detaylar - Son Dakika
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