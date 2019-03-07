Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Annesini Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi

Ümraniye'de Annesini Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Ümraniye'de dün sabah saatlerinde Arzu Özkan'ın cansız bedeni evinde bulunmuş, kadını öldürenin, oğlu T.Ö. olduğu ortaya çıkmıştı.

Ümraniye'de Annesini Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Ümraniye'de dün sabah saatlerinde Arzu Özkan'ın cansız bedeni evinde bulunmuş, kadını öldürenin, oğlu T.Ö. olduğu ortaya çıkmıştı. Kafasına beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki genç adliyeye sevk edildi.

Olay dün sabah saatlerinde Ümraniye Esenevler Mahallesi Firüze Sokak numara 44'te gerçekleşmişti. Arzu Özkan eşini evden gönderdikten sonra evinden komşuları tarafından evinden çığlık sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Kadının eşi ile oğlu sorgulanmak üzere karakola götürülürken cenaze adli tıp morguna kaldırıldı. 16 yaşındaki liseli genç T.Ö. annesini öldürdüğünü sorgusunda itiraf etti. Genç, 'kız arkadaşıyla ilişkisini onaylamadığı' gerekçesiyle kafasına beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğünü itiraf etti. 16 yaşındaki genç dün akşam saatlerinde Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:55 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazeteci Yazar Ertuğrul Akbay, Hayatını Kaybetti Anne Olmayı 7 Kez Denedi, Sorun Bağırsaklarında Çıktı

Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı İstanbul'da Katliam! 2'si Öz Oğlu Olmak Üzere 5 Kişiyi Öldüren Katil Zanlısı Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 14:29:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Annesini Öldüren Genç Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]