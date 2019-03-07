Ümraniye'de Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
22 dakika önce
Ümraniye'de annesini öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ümraniye
'de annesini öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ümraniye'de 6 Mart'ta 45 yaşındaki A.Ö. evinde ölü bulunmuştu. İfadesine başvurulan 16 yaşındaki lise öğrencisi oğlu T.Ö., sevgilisiyle ilişkisini onaylamadığı gerekçesiyle tartıştığı annesini beyzbol sopasıyla öldürdüğünü söyleyerek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Üsküdar
Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal
'daki Anadolu Adalet Sarayı
'na getirildi.
"Çok pişmanım"
Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ö., özel bir okulda 10. Sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Ailemin tek çocuğuyum. Sabahları annem genelde 07.00 gibi bana kahvaltı hazırlardı. 08.00 gibi de ben okula çıkardım. Olay günü de yine annem kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltı sırasında kız arkadaşımla ilgili kötü sözler sarf etmeye başladı." dedi. Sonrasında gelişen olayları hatırlamadığını söyleyen T.Ö., çok pişman olduğunu belirtti.
Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli, "üstsoydan arabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:22 Kaynak: İHA
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