Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ümraniye'de Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

22 dakika önce

Ümraniye'de annesini öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Ümraniye'de annesini öldürdüğünü itiraf eden 16 yaşındaki T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de 6 Mart'ta 45 yaşındaki A.Ö. evinde ölü bulunmuştu. İfadesine başvurulan 16 yaşındaki lise öğrencisi oğlu T.Ö., sevgilisiyle ilişkisini onaylamadığı gerekçesiyle tartıştığı annesini beyzbol sopasıyla öldürdüğünü söyleyerek cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etmişti. Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"Çok pişmanım"

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli T.Ö., özel bir okulda 10. Sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, "Ailemin tek çocuğuyum. Sabahları annem genelde 07.00 gibi bana kahvaltı hazırlardı. 08.00 gibi de ben okula çıkardım. Olay günü de yine annem kahvaltı hazırlamıştı. Kahvaltı sırasında kız arkadaşımla ilgili kötü sözler sarf etmeye başladı." dedi. Sonrasında gelişen olayları hatırlamadığını söyleyen T.Ö., çok pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme sorgusu tamamlanan şüpheli, "üstsoydan arabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 3 Yaralı Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets: 7-9 Mart Tarihinde 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

5 Kişiyi Öldüren Saldırganın Hedefinde 4 Kişi Daha Varmış Vatandaşın Döviz Birikimi Tarihi Zirveye Yaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 21:44:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ümraniye'de Annesini Öldüren Şüpheli Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]