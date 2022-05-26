Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı

26.05.2022 14:53

İstanbul Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı.

Çamlık Mahallesi Sevin Sokak'ta rampa çıkarken geri kayan 34 TC 7330 plakalı cip, 5 metre aşağıda bulunan bir apartmanın bahçesine düşerek yan döndü.

Kazada yaralanan kadın sürücü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Apartmanın bahçesindeki araç da vinç yardımıyla kaldırıldı.

Bu arada, cipin geri geri gelerek apartmanın bahçesine düşmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı
Ümraniye'de apartmanın bahçesine düşen cipin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
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ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ ÜMRANİYE'DE CİP APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ Tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı Tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

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