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Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

17.02.2022 23:20
Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

Ümraniye'de 5 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu.

Ümraniye'de 5 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.45 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Azra Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı. Alevlere teslim olan çatı katında maddi hasar oluştu. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

(Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu
Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu
Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu
Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu

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Ümraniye, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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