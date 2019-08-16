Ümraniye'de apartmanın yedinci katında yangın
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Ümraniye'de apartmanın yedinci katında yangın İSTANBUL(İHA)- Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
'de apartmanın yedinci katında yangın İSTANBUL(İHA)- Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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