Ümraniye'de apartmanın yedinci katında yangın
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Ümraniye'de apartmanın yedinci katında yangınİSTANBUL(İHA)- Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı.
Ümraniye Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:04 Kaynak: İHA
'de apartmanın yedinci katında yangın
İSTANBUL(İHA)- Ümraniye'de 18 katlı binanın onuncu katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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