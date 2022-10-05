Ümraniye'de "çakarlı" aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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Ümraniye'de "çakarlı" aracın sürücüsüne ceza uygulandı

05.10.2022 09:42

Ümraniye'de aracında çakar tertibatı kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ümraniye'de aracında çakar tertibatı kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, sosyal medyada paylaşılan bir videoda "çakarlı araç" kullanımına ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışmalar sonucunda, aracına çakar tertibatı takarak tehlikeli manevralar yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşan araç sürücüsünün B.Ç. olduğu belirlenerek yakalandı.

B.Ç. ile araç sahibine ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmaktan 1823'er lira, görüşü engelleyecek süs, aksesuar, film cam kullanmaktan 427 lira olmak üzere toplam 4 bin 73 lira ceza uygulandı, çakar tertibatı da söküldü.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de 'çakarlı' aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de "çakarlı" aracın sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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