Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi - Son Dakika
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Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi

17.07.2022 14:23

Ümraniye'de seyir halindeyken arızalanarak motorundan dumanlar yükselen İETT otobüsü, ekiplerce tamir edildi.

Ümraniye'de seyir halindeyken arızalanarak motorundan dumanlar yükselen İETT otobüsü, ekiplerce tamir edildi.

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünden Ümraniye Çakmak Köprüsü civarında seyreden, yolcusu bulunmayan 34 TN 2540 plakalı İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkmaya başladı.

Yol kenarında durdurulan otobüsten duman çıkmaya devam etmesi üzerine vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Ekiplerin inceleme yaptığı otobüs, yol yardım ekiplerince tamir edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de arıza yapan İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi - Son Dakika
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