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Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi - Son Dakika

Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi

28.01.2022 21:36

Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi Ümraniye'de arkadaşlar kavgasında kan aktı Ümraniye'de 3 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi

Ümraniye'de arkadaşlar kavgasında kan aktı

İSTANBUL - Ümraniye'de 3 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi, 1 kişi bacağından vuruldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan 2 şüpheli, trafik polislerinin dikkatinden kaçmayarak yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli şahısların gözaltına alındığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Ümraniye'de bulunan boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye 3 arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Arkadaşlar arasında yumruk ve tekmelerin konuştuğu arbedede 2 arkadaş diğer kişiye kurşun yağdırdı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli şahıslar, trafik polis ekiplerinin denetimine takıldı. Üzerleri aranan şahıslarda silah çıkınca devriye polis ekiplerine haber verildi. 2 şüpheli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ise balkon ve pencerelere akın etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan trafik polislerinin dikkatinden kaçmayan şüpheli şahısların gözaltına alınışı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Silah seslerini duyup balkona çıktık"

O anları anlatan mahalle sakinlerinden Mehmet Kaya, "Gece 23.30 sıralarıydı, evde televizyon izliyorduk. Silah sesi duyup balkona çıktık. Polis ekipleri geldi. Duyduğumuz kadarıyla 3 arkadaş arasında kavga çıkmış. Birini bacağından vurmuşlar. Sağlık ekipleri yaralıyı götürdü. Polis ekipleri diğer 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürmüş. Olayı bu şekilde duyduk." dedi.

Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi
Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi
Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi

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Ümraniye, Silah, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de arkadaşlar arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi - Son Dakika
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