Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı

30.03.2022 22:51
Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı

Ümraniye'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ümraniye'de polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl ve ilçe emniyet müdürlüğünden 421 personelin katılımıyla 20.00-22.00 saatleri arasında farklı noktalarda "şok asayiş uygulaması" yapıldı.

Çalışma, 20 noktada sabit yol uygulaması, 10 noktada da hareketli uygulama şeklinde gerçekleştirildi.

Sabit yol uygulamasında araçlar aranırken, sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Hareketli uygulamada ise cadde ve sokaklardaki vatandaşlara yönelik GBT kontrolleri ile iş yeri kontrolleri gerçekleştirildi.

Atatürk Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir kafede yapılan kontrolde aranan bir kişi yakalandı.

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Ümraniye, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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