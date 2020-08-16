ÜMRANİYE'DE ASFALT KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika

Ümraniye'de belediyeye ait asfalt kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir işyerinin duvarına vurduktan sonra boş arsaya devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken çarptığı iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaza saat 22.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet A.'nın kullandığı 45 ZC 7897 plakalı belediyeye ait yol asfaltlama kamyonu, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir işyerinin duvarına vurarak yol kenarındaki boş arsaya devrildi. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından kamyonun içinden çıkarılan sürücü Ahmet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"GELDİK Kİ DEVRİLMİŞ"

Kamyonun çarptığı iş yerinin duvarlarında hasar oluştu. Kazayı görüp yardıma koşanlardan Abdurrahman Güvercin, 'Yüz metre ileride evimin terasında oturuyordum. Sağdan normal şekilde geliyordu, döndükten sonra ses duydum geldim ki devrilmiş. Önüne ne çıktı nasıl oldu onu bilemiyorum. Aşırı hız da yoktu" şeklinde konuştu. Kaza yapan sürücü Ahmet A.'nın arkadaşı Raif Yalçın, 'Şoförün söylediğine göre önündeki ufak bir araç bunu sıkıştırmış ondan kaçayım derken duvara vurmuş ve düşmüş" dedi.