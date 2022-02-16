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Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI - Son Dakika

Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI

16.02.2022 23:59

Son dakika haberleri... Ümraniye'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, önündeki otomobil ve ticari taksiye çarptı.

Ümraniye'de sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, önündeki otomobil ve ticari taksiye çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Kozyatağı TEM bağlantı yolu Bostancı istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil, önündeki başka otomobil ile taksiye çarptı. Kazada öndeki otomobilin sürücüsü Nilay Demirci hafif yaralandı. Kaza sebebiyle TEM bağlantı yolunda trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Demirci'yi hastaneye kaldırdı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Görgü tanığı Samet Yılmaz Hanımefendi yolunda ilerlerken arkasındaki araç yol istemiş. Yol vermeye çalışırken yüksek süratli şekilde çarpmış. Anladığım kadarıyla kadın hamile. 'Çocuklarımı düşünüyorum diyordu' sürekli. Daha sonra duramayıp öndeki taksiye çarpmış. Sonra bariyere vurmuş. Ben de yardım etmeye çalıştım dedi.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI
Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI
Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI
Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI

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TEM Otoyolu, Otomobil, Ümraniye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ÜMRANİYE'DE AŞIRI HIZ KAZASI - Son Dakika
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