Ümraniye'de aşırı yüklü kamyonun kasasındaki çuvallar yola savruldu - Son Dakika
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Ümraniye'de aşırı yüklü kamyonun kasasındaki çuvallar yola savruldu

07.05.2022 14:17

Ümraniye'de seyir halindeki aşırı yüklü kamyonun kasasında bulunan çuvalların yola savrulduğu anlar, bir sürücü tarafından telefonla kaydedildi.

Ümraniye'de seyir halindeki aşırı yüklü kamyonun kasasında bulunan çuvalların yola savrulduğu anlar, bir sürücü tarafından telefonla kaydedildi.

Sürücüsünün, kapasitesinin üzerinde yük doldurduğu bir kamyon, Şerifali Mahallesi yan yolda seyir halindeyken kasasında bulunan çuvallar yola savruldu.

Trafiği tehlikeye atan bu görüntüler, kamyonun arkasında seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çuvalların yola savrulması nedeniyle trafik aksarken, diğer sürücüler de korna çalarak bu duruma tepki gösterdi.

"Büyük bir faciaya yol açabilirdi"

Görüntüleri kaydeden sürücü Mert Kaygan, AA muhabirine, kamyonun Erenköy yönünde yaklaşık 2-3 kilometre sonra Şerifali istikametine yöneldiğini ve kasasındaki çuvalların sol tarafa doğru kaymaya başladığını anlattı.

Korna çalarak ve selektör yaparak kamyon sürücüsünü defalarca uyardıklarını dile getiren Kaygan, "Hiç oralı olmadı. İki şeridi birden ortalayıp yoluna devam etti. Çuvallar önce yolda bulunan bir üst geçide çarptı. Zaten 10 metre ilerledikten sonra çuvallar yola savruldu." diye konuştu.

Kamyon sürücüsünün aracından inerek çuvalları yol kenarına çektikten sonra yoluna devam ettiğini aktaran Kaygan, "Arkasında motosiklet ya da başka bir araba olsaydı büyük bir faciaya yol açabilirdi. Çuvalların yoldan çekilmesi yaklaşık 10 dakika sürdü. Onları tekrar kamyona mı yükledi, ne yaptı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Ümraniye'de aşırı yüklü kamyonun kasasındaki çuvallar yola savruldu
Ümraniye'de aşırı yüklü kamyonun kasasındaki çuvallar yola savruldu
Ümraniye'de aşırı yüklü kamyonun kasasındaki çuvallar yola savruldu
Ümraniye'de aşırı yüklü kamyonun kasasındaki çuvallar yola savruldu

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de aşırı yüklü kamyonun kasasındaki çuvallar yola savruldu - Son Dakika


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