Ümraniye'de asker eğlencesi için yol kapatan magandalar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de asker eğlencesi için yol kapatan magandalar yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de asker eğlencesi için yol kapatan magandalar yakalandı

6 saat önce

Ümraniye'de asker eğlencesi sırasında yolu kapatıp, arkada bekleyen araçlara aldırış etmeden dans ettikleri görüntüler basına yansıyan 2 maganda polis tarafından yakalandı.

Ümraniye'de asker eğlencesi için yol kapatan magandalar yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de asker eğlencesi sırasında yolu kapatıp, arkada bekleyen araçlara aldırış etmeden dans ettikleri görüntüler basına yansıyan 2 maganda polis tarafından yakalandı. Şahısların ehliyetlerine el konulurken, haklarında adli işlem yapıldı.


Ümraniye'de Sütçü İmam Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde birkaç şahıs, asker eğlencesi yapmak amacıyla yol kapatmış, yolda bekleyen araçlara aldırış etmenden yüksek sesle müzik dinleyerek dans etmişlerdi. Olayın basına yansımasının ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Araçların plaka ve sürücülerini tespit eden polis, Sinan Ş. ve Ferhat K. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince gerekli cezai işlemler uygulanarak, ehliyetlerine el konuldu. Ayrıca TCK'nın 179/2 maddesi olan "ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan 2 şahısa adli işlem uygulandı. - İSTANBUL

Ümraniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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