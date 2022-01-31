ÜMRANİYE'DE ASKER EĞLENCESİNDE HAVAYA POMPALI TÜFEKLE ATEŞ EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

ÜMRANİYE'de konvoy halinde asker eğlencesi yapıldığı sırada, araç içinden pompalı tüfekle havaya ateş ederken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis, şüphelinin havaya ateş ederken kullandığı pompalı tüfeğe ise el koydu.

Olay, Ümraniye'de meydana geldi. Asker eğlencesi düzenleyen bir grup, caddede araçlarıyla konvoy yaptı. Gruptan biri pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar olayı gören biri tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı. Görüntülerin ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, görüntü üzerinde yaptıkları incelemede konvoyda bulunan otomobil ve şüphelileri tespit etti. Havaya pompalı tüfekle ateş eden şüpheli A.Ç. ve beraberindeki İ.E adlı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan pompalı tüfek de polis tarafından ele geçirildi. Ümraniye Kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "34 ERF? Plakalı araç içerisinden silahla ateş etmek suretiyle "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" eyleminin şüphelisi A.Ç isimli (SSÇ) ile İ.E adlı şüpheli ve olayda kullanılan silah (pompalı tüfek) ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.