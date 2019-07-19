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Ümraniye'de asker uğurlama gecesi düzenlendi

24 dakika önce

Ümraniye'de asker uğurlama etkinliği düzenlendi.

Ümraniye'de asker uğurlama gecesi düzenlendi, System.String[]
Ümraniye'de asker uğurlama etkinliği düzenlendi.
Alemdağ Caddesi'ndeki araç trafiğine kapalı alanda gerçekleştirilen programda, mehter takımı konser verdi.
Daha sonra askere gidecek gençler sahneye çıkarılarak ellerine kına yakıldı.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, programı, vatani görevini yapacak gençlere moral vermek adına düzenlediklerini söyledi.
Kınalı kuzuları, ellerine kına yakarak askere uğurladıklarını belirten Yıldırım, "Gençlerimizin görevlerini en iyi şekilde yaparak terhis olacaklarına inancımız tam. Onlar bu vatanın göz bebekleri ve kınalı kuzuları. Bizler de kınalı kuzularımızı böylesine anlamlı bir günde dualarla vatani görevlerini yapacakları şehirlere uğurlamaktan onur duyuyoruz. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.
Programın sonunda askere gidecek gençler için dualar okundu.
Ümraniye, Kınalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:00 Kaynak: AA
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