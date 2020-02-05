Ümraniye'de asker uğurlarken yolu kapatıp oynayanlar yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'de asker uğurlarken yolu kapatıp oynayanlar yakalandı - Son Dakika

Ümraniye'de asker uğurlarken yolu kapatıp oynayanlar yakalandı

6 saat önce

Ümraniye'de asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp oynamıştı.

Ümraniye'de asker uğurlayan grup, yolu trafiğe kapatıp oynamıştı. Yolu kapatıp, trafiği durduranlar gözaltına alındı.

Ümraniye'de kaydedilen görüntülerde asker uğurlayan bir grup, araçlarından inerek yolda oynamaya başladı. Yol trafiğe kapanırken, yolda kalan diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Konvoydakiler daha sonra araçlarına binerek, yollarına devam ederken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüleri incelemeye alan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Sütçü İmam Caddesi üzerinde trafiği kesen kişileri hakkında çalışma başlattı. Ekipler, iki otomobilin plakasını ve sürücülerine ait kimlik bilgilerini belirledi. Kimliği tespit edilen Sinan Ş. ve Ferhat K. dün yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Sinan Ş. ve Ferhat K.'ya para cezası kesilirken, ehliyetlerine de el koyuldu. Yakalanan iki kişiye "Ulaşım Araçlarını Kişilerin Can ve Mal Güvenliğini Tehlikeye Sokacak Şekilde Kullanmak" suçundan da adli işlem yapıldı.

Ümraniye'de asker uğurlarken yolu kapatıp oynayanlar yakalandı

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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