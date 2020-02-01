ÜMRANİYE'DE ASKER UĞURLAYANLAR YOLU KAPATIP OYNADI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE ASKER UĞURLAYANLAR YOLU KAPATIP OYNADI - Son Dakika

ÜMRANİYE'DE ASKER UĞURLAYANLAR YOLU KAPATIP OYNADI

6 saat önce

Ümraniye'de asker uğurlayan bir grup, yolu trafiğe kapatıp oynadı.

ÜMRANİYE'DE ASKER UĞURLAYANLAR YOLU KAPATIP OYNADI, System.String[]

Ümraniye'de asker uğurlayan bir grup, yolu trafiğe kapatıp oynadı. Yolda kalanlar gruba korna çalarak tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de kaydedildi. Asker uğurlayan bir grup, araçlarından inerek yolda oynamaya başladı. Yol trafiğe kapanırken, yolda kalan diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Konvoydakiler daha sonra araçlarına binerek, yollarına devam ederken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.  Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Araçlarından inmeleri

-Yolu trafiğe kapatmaları

-Oynamaları

-Trafik yoğunluğu

-Araçlarına binerek ayrılmaları


Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi
Erdoğan'ın imzasıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy atandı Antalyaspor, sahasında Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı Dortmund, sahasında Union Berlin'i 5-0 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 22:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÜMRANİYE'DE ASKER UĞURLAYANLAR YOLU KAPATIP OYNADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]