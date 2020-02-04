Ümraniye'de asker uğurlayanlar yolu kapatıp oynadı - Son Dakika
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Ümraniye'de asker uğurlayanlar yolu kapatıp oynadı

7 saat önce

Ümraniye'de asker uğurlayan bir grup, yolu trafiğe kapatıp oynadı.

Ümraniye'de asker uğurlayan bir grup, yolu trafiğe kapatıp oynadı. Yolda kalanlar gruba korna çalarak tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüler geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de kaydedildi. Asker uğurlayan bir grup, araçlarından inerek yolda oynamaya başladı. Yol trafiğe kapanırken, yolda kalan diğer sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Konvoydakiler daha sonra araçlarına binerek, yollarına devam ederken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Ümraniye'de asker uğurlayanlar yolu kapatıp oynadı

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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