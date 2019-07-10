Ümraniye'de avukatın silahla vurulmasına ilişkin müteahhit tutuklandı

Ümraniye'de avukat arkadaşını silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit Mehmet Sabri K., çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'de avukat arkadaşını silahla vurarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit Mehmet Sabri K., çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli mahkeme sorgusunda, "Benim kesinlikle Hüseyin'i yaralama veya öldürme gibi bir kastım yoktur. Olay anlattığım şekilde bir anlık tedbirsizlikten meydana geldi. Olay nedeniyle pişmanım" dedi.



Ümraniye'de 8 Temmuz 2019 tarihinde şirketine gelen avukat arkadaşı Hüseyin Y.'yi silahla vurarak yaraladığı iddia edilen Mehmet Sabri K., gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.



"Olay bir anlık tedbirsizlikten meydana geldi"



Şüpheli Mehmet Sabri K. mahkeme sorgusunda, "Olayda kastım bulunmamaktadır. Mağdura silahı göstermeye ve şarjörünü çıkartmaya çalıştığım sırada silah bir el ateş aldı. Mağdur Hüseyin Y. başından yaralandı. Hemen 112'yi arayarak durumu bildirdim. Benim kesinlikle Hüseyin'i yaralama veya öldürme gibi bir kastım yoktur. Olay anlattığım şekilde bir anlık tedbirsizlikten meydana geldi. Olay nedeniyle pişmanım, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.



'Öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı



İfade işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



"Ağabeyi ile aramızda itilaf oluşmuştu"



Öte yandan şüpheli Mehmet Sabri K.'nın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheli, emniyet ifadesinde 1995 yılında Hava Kuvvetleri'nden emekli olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 25 senedir müteahhitlik yapmaktayım. Hüseyin Y. isimli şahsı yaklaşık 6 senedir tanırım. Hüseyin Y.'nın ağabeyi Hasan Y. ile, arsa işlemleri sırasında komisyon verdiğim halde almadığını söylediği için aramızda ihtilaf oluştu. Bu süre içinde Hüseyin Y. ile zaman zaman görüşüyordum. Kendisi ılımlı bir insandır. Kendisiyle görüştüğüm zamanlarda bana, 'abi bir müşterinin arsası var, arsa üzerinde hukuki problemleri var, ben bunların hukuki problemlerini çözeceğim. Sen de inşaat yeri ile uğraşırsın" demişti. Ben kabul ettim. Yaklaşık 2 haftadır bu konuyla ilgili hem telefonda görüşmekte hem de mesaj atmaktaydı" dedi.



Hüseyin Y.'nin 8 Temmuz 2019 tarihinde 14.30 sıralarında yanında bir bayanla iş yerine geldiğini söyleyen şüpheli, "Birlikte oturup muhabbet ettik. Hatta bir ara sekreterimden yemek söylemesini istedim, beraber yemek yedik. Birçok konudan muhabbet ettik. Hatta masamın üzerinde daha önceki inşaata ilişkin belgeler vardı. Bunları Hüseyin Y.'ye gösteriyordum. Yanında gelen stajyer kızın sıkıldığını fark ettim. Bu nedenle kendisine, 'kızım yukarıda benim sekreterim var, istersen yanına çık, muhabbet et. Biz de erkek erkeğe konuşalım' dedim. O da yukarı çıktı. Ofiste yaklaşık 3 buçuk saat oturduk. Burada uyuşmazlıklardan, siyasetten konuştuk. Kendisi sürekli telefonda birileriyle mesajlaşıyordu. Ben bu durumdan sıkılmaya başladım" diye konuştu.



"Birden bire 1 el patlama sesi geldi"



Kendisine ait silahı olduğunu söyleyen şüpheli, "Ben bu silahı sürekli yanımda taşımaktaydım. Yine sıcaklardan dolayı ofise geldiğimde belimde terleme yaptığı için silahı çekmeceye koymaktayım. Kalktığımız sırada çekmecede bulunan silahı alıp belime takacakken Hüseyin Y., 'Abi silaha bakabilir miyim?' dedi. Ben ilk etapta tereddüt ettim. Silahın horozu kurulu haldeydi. O şekilde vermemek için silahın horozunu indirdim. Şarjörü tam ayırırken birden bire bir el patlama sesi geldi. Patlama sonucu Hüseyin Y.'nin yaralandığını ve yere düştüğünü gördüm" dedi.



"Üzgün ve pişmanım"



Ambulansa haber verdiğini belirten şüpheli, "Olayın şokuyla hatırladığım kadarıyla 'adam silahla vuruldu' dedim. Görevli bana kimin vurduğunu sordu. Ben de 'ben vurdum' dedim. Telefonda şahıslara ağlayarak ve yalvararak çabuk gelmesi konusunda kelimeler sarf ettim. Daha sonra 112 ekipleri geldiler, şahsa müdahale ettiler ve hastaneye kaldırdılar. Ben kimseyi kasti olarak vurmadım. Tamamen gayriihtiyari bir şekilde olmuştur. Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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