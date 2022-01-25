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Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kıza hapis istemi - Son Dakika

Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kıza hapis istemi

25.01.2022 14:14
Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kıza hapis istemi

İstanbul Ümraniye'de aralarında çıkan tartışmada babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç kız hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Ümraniye'de aralarında çıkan tartışmada babasını sırtından bıçaklayarak öldüren genç kız hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne ve babası ayrı yaşayan sanık Cansel Dilara Kınalı'nın (20) annesi ile kaldığı, ayrıca uyuşturucu madde kullandığı için tedavi gördüğü anlatıldı.

İddianamede, baba Mustafa Emre Kınalı'nın olay günü Tantavi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki adreste ikamet eden kızı ile annesinin evine alkollü olarak geldiği, burada alkol almaya başladığı, daha sonra eve gelen Cansel Dilara Kınalı'nın madde etkisinde olduğunu fark eden baba Mustafa Emre Kınalı ile arasında bu yüzden sözlü tartışma yaşandığı kaydedildi.

Sanık Cansel Dilara Kınalı'nın sözlü tartışma sırasında babasına karşılık vererek odasına çekilmeye çalıştığı aktarılan iddianamede, babasının peşinden gelmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçak ile gelişi güzel vurduğu belirtildi.

İddianamede, yaralanan baba Mustafa Emre Kınalı'nın hayatını kaybettiği, sanık Cansel Dilara Kınalı'nın da panikle evden kaçarak Üsküdar'da bulunan arkadaşına gittiği ve orada yakalandığı aktarıldı.

Cansel Dilara Kınalı ifadesine yer verilen iddianamede, babası ile bir türlü anlaşamadıklarını, daha önceden uyuşturucu tedavisi gördüğünü, olay günü de babasının alkollü olması nedeniyle tartıştıklarını, üzerine gelmesini engellemek için mutfaktan aldığı bıçakla gelişigüzel vurduğunu söylediği kaydedildi.

İddianamede, tanık olarak beyanı alınan 112 Acil Servis hekimi M.D.G'nin, bayılma ihbarı üzerine bölgeye gittiklerini, olay yerinde bulunan tanık B.Y'nin "Bayıldı kafasını vurdu" şeklinde beyanda bulunduğunu, yerde yüz üstü yatan kişinin hafif inlemeleri olduğunu ifade etti. M.D. G, Kınalı'nın "Bir şeyim yok siz gidebilirsiniz" dedikten sonra ayağa kalkmak istediği halde kalkamadığını, kan lekesi görmesi üzerine maktulün eşinin, "Kızı bıçakladı galiba" dediğini, bu şekilde müdahale ettiklerini söylediği aktarıldı.

Cansel Dilara Kınalı'nın öz babası Mustafa Emre Kınalı'yı aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu bıçaklayarak kasten öldürdüğünün anlaşıldığı belirtilen iddianamede, bu nedenle "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde sanık Cansel Dilara Kınalı'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Uyuşturucu, Ümraniye, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kıza hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de babasını bıçaklayarak öldüren genç kıza hapis istemi - Son Dakika
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