Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı

10.10.2022 15:53

Son dakika 3. sayfa haberi: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı Ümraniye'de bir binanın bahçe duvarı çöktü, yoldan geçen bir kişi çöken duvar sebebiyle ayağından yaralandı.

Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir binanın bahçe duvarı çöktü, yoldan geçen bir kişi çöken duvar sebebiyle ayağından yaralandı.

Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Cam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde tadilat yapılan bir evin bahçesine toprak yığıldı. Duvar ile bahçe arasında bulunan toprak sebebiyle ağırlığı kaldıramayan duvar çöktü. Çökme sonucu, yıkılan bahçe duvarı sokak üzerinde yürüyen bir kadının ayağına düştü. Üzerine moloz parçası düşen kadının ayağında kırıklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastaneye sevk edildi. Yola dökülen molozlar ise tadilat yapan işçiler tarafından temizlendi.

Yaralanan kadının teyzesi Naime Sezgin, "Telefonla bana haber geldi, komşular aradı. Geldim baktım yerde bileği kırık gibi duruyordu. Dokunmayın diye bağırıyordu. Allah yardımcısı olsun. Bileği kırık sanırım, çünkü parmakları yana yatmıştı. Kolunda ezikleri mevcuttu" dedi.

YORUMLAR
500
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE BAHÇE DUVARI ÇÖKTÜ Ümraniye'de bahçe duvarının altında kalan kadın yaralandı Ümraniye'de bahçe duvarının altında kalan kadın yaralandı
Kaynak: İHA

Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:43 Türkiye'de kar yağışı ne zaman başlayacak? Hava tahmin uzmanı tarih verip uyardı
16:31 Yorumcu Sinan Engin, canlı yayında sinirlerine hakim olamadı! Ertem Şener'in korku dolu yüz ifadesi kameralara yansıdı
16:20 Yusufeli Barajı projesi hakkında konuşan Bakan Kulum: İlçemizi yeni yerine taşımaya başladık
16:14 Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Nefsimi tekrar ayaklar altına alıyorum
16:03 Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler
16:03 "VAR hakemleri sabote mi ediyor?" iddiasına Beşiktaş'tan sert tepki
15:54 Antalya'da tatil yapan dünyaca ünlü model, pozları ve düzgün fiziğiyle hayran bıraktı
15:53 "Kral Kaybederse" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ depremi! Aldığı ani kararla projeden ayrıldı
15:53 İstanbul'da sokak ortasında çırılçıplak yürüyen kadın vatandaşlar tarafından görüntülendi
15:45 İmamoğlu'ndan İBB'ye ait cenaze aracında uyuşturucu bulunmasına ilişkin açıklama: Yeni bir algı operasyonuyla daha karşı karşıyayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 17:06:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement