Son dakika 3. sayfa: Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı

Ümraniye'de bahçe duvarı çöktü: 1 yaralı

İSTANBUL - Ümraniye'de bir binanın bahçe duvarı çöktü, yoldan geçen bir kişi çöken duvar sebebiyle ayağından yaralandı.

Olay, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Cam Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde tadilat yapılan bir evin bahçesine toprak yığıldı. Duvar ile bahçe arasında bulunan toprak sebebiyle ağırlığı kaldıramayan duvar çöktü. Çökme sonucu, yıkılan bahçe duvarı sokak üzerinde yürüyen bir kadının ayağına düştü. Üzerine moloz parçası düşen kadının ayağında kırıklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastaneye sevk edildi. Yola dökülen molozlar ise tadilat yapan işçiler tarafından temizlendi.

Yaralanan kadının teyzesi Naime Sezgin, "Telefonla bana haber geldi, komşular aradı. Geldim baktım yerde bileği kırık gibi duruyordu. Dokunmayın diye bağırıyordu. Allah yardımcısı olsun. Bileği kırık sanırım, çünkü parmakları yana yatmıştı. Kolunda ezikleri mevcuttu" dedi.