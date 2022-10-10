Ümraniye'de bahçe duvarının altında kalan kadın yaralandı

İstanbul Ümraniye'de bir binanın bahçe duvarının altında kalarak yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Cemil Meriç Mahallesi Cam Sokak'ta bir binanın bahçe duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı. Bu sırada duvarın altında kalan Derya M. yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.