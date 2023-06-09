Trafikte başlayan tartışmada ortalık birbirine girdi! Bayıltan kavga kamerada

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AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış

7 Haziran Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde trafikte iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

DARBEYLE BAYILDI

Tartışma şiddetlenince, araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bir kişi aldığı darbeyle bayılarak yere yığıldı. Yaşanan kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.