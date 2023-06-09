Trafikte başlayan tartışmada ortalık birbirine girdi! Bayıltan kavga kamerada - Son Dakika
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Trafikte başlayan tartışmada ortalık birbirine girdi! Bayıltan kavga kamerada

09.06.2023 14:25

İstanbul Ümraniye'de iki sürücü arasında trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler ve arkadaşlarının da karıştığı kavgada bir kişi bayıldı. Yaşanan kavgayı bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

7 Haziran Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde trafikte iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

DARBEYLE BAYILDI

Tartışma şiddetlenince, araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bir kişi aldığı darbeyle bayılarak yere yığıldı. Yaşanan kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA
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Ümraniye, kavga, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafikte başlayan tartışmada ortalık birbirine girdi! Bayıltan kavga kamerada - Son Dakika
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