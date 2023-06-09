7 Haziran Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde trafikte iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışma şiddetlenince, araçlarından inen sürücüler ve arkadaşları kavga etmeye başladı. Kavga sırasında bir kişi aldığı darbeyle bayılarak yere yığıldı. Yaşanan kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Trafikte başlayan tartışmada ortalık birbirine girdi! Bayıltan kavga kamerada - Son Dakika